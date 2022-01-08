Российский нападающий чешской «Сигмы» перейдет в «Ростов»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

22-летний Голенков — воспитанник академии Коноплёва. С 2015 по 2021 год нападающий находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь голевых передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 115 тыс.