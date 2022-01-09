Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:30
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:30
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:30
Эмполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:30
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:05
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Французский клуб нацелился на футболиста «Спартака»

«Марсель» нацелился на трансфер защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго. Об этом сообщает L'Equipe.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Марсель» заинтересован в укреплении обороны в летнее трансферное окно. Помимо Жиго «провансальцы» также рассматривают приобретение Сеада Колашинаца из «Арсенала». Отмечается, что оба игрока могут оказаться в клубе бесплатно, будучи свободными агентами.

Контракт Жиго со «Спартаком» истекает в июне 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

28-летний Жиго в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

Жиго перешел в «Спартак» в 2018 году. До этого игрок выступал в чемпионате Бельгии.

 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь