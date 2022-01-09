Французский клуб нацелился на футболиста «Спартака»

«Марсель» заинтересован в укреплении обороны в летнее трансферное окно. Помимо Жиго «провансальцы» также рассматривают приобретение Сеада Колашинаца из «Арсенала». Отмечается, что оба игрока могут оказаться в клубе бесплатно, будучи свободными агентами.

Контракт Жиго со «Спартаком» истекает в июне 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

28-летний Жиго в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.