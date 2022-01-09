Рангник шокирован ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и недоволен физподготовкой команды

63-летний тренер был шокирован тем, как «МЮ» регрессировал и насколько серьезные проблемы испытывает клуб, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких к немецкому специалисту людей.

Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. Его тренерский штаб также считает, что физическая подготовка команды хуже, чем ожидалось.