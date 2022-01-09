Рангник шокирован ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и недоволен физподготовкой команды
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает негативные эмоции.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает негативные эмоции.
63-летний тренер был шокирован тем, как «МЮ» регрессировал и насколько серьезные проблемы испытывает клуб, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких к немецкому специалисту людей.
Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. Его тренерский штаб также считает, что физическая подготовка команды хуже, чем ожидалось.