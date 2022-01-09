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15:40 (мск), источник: Sports.Ru

Игрок РПЛ должен получать не более 1 млн долларов в год, считает большинство участников исследования РФС. Зарплаты российских футболистов признаны завышенными

Участники исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри» ответили на вопрос, завышены ли доходы российских футболистов.

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Источник: AP 2021

Более 60% респондентов, не игравших в футбол, считают, что в РПЛ зарплаты завышены, а в других лигах, где выступают российские игроки, зарплаты адекватные. Вторым по популярности ответом среди не игравших в футбол оказался «в РПЛ завышены, в других лигах — меньше, чем заслуживают». Третий по популярности вариант — «нет, получают столько, сколько заслуживают».

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Примечательно, что среди игравших в футбол доминирует мнение, что российские футболисты получают столько, сколько заслуживают — больше 35% выбрали этот ответ. Два других упомянутых варианта среди игравших в футбол респондентов набрали около 30% голосов каждый.

Менее 5% участников в обеих группах выбрали вариант «все футболисты получают меньше, чем заслуживают». Суммарно почти 70% участников опроса считают зарплаты футболистов в РПЛ слишком большими.

Кроме того, в исследовании был задан следующий вопрос: «Какой должна быть зарплата футболиста в РПЛ?».

Среди обеих групп участников опроса наиболее популярным стал ответ «0,5−1 млн долларов в год». На втором месте — вариант «100−500 тысяч долларов в год», на третьем — «более 1 млн долларов в год» (20% игравших в футбол выбрали этот вариант), на последнем — вариант «не более 100 тысяч долларов в год». Суммарно в обеих группах более 80% респондентов считают, что зарплата игрока РПЛ должна быть не более 1 млн долларов в год.

В анонимном опросе участвовали 143 человека — руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты, тренеры (в том числе детские), врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы и представители других видов деятельности, связанных с футболом. 58% респондентов играли в футбол на профессиональном уровне, 42% — не играли.

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