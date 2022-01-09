Игрок РПЛ должен получать не более 1 млн долларов в год, считает большинство участников исследования РФС. Зарплаты российских футболистов признаны завышенными

Более 60% респондентов, не игравших в футбол, считают, что в РПЛ зарплаты завышены, а в других лигах, где выступают российские игроки, зарплаты адекватные. Вторым по популярности ответом среди не игравших в футбол оказался «в РПЛ завышены, в других лигах — меньше, чем заслуживают». Третий по популярности вариант — «нет, получают столько, сколько заслуживают».

Примечательно, что среди игравших в футбол доминирует мнение, что российские футболисты получают столько, сколько заслуживают — больше 35% выбрали этот ответ. Два других упомянутых варианта среди игравших в футбол респондентов набрали около 30% голосов каждый.

Менее 5% участников в обеих группах выбрали вариант «все футболисты получают меньше, чем заслуживают». Суммарно почти 70% участников опроса считают зарплаты футболистов в РПЛ слишком большими.

Кроме того, в исследовании был задан следующий вопрос: «Какой должна быть зарплата футболиста в РПЛ?».

Среди обеих групп участников опроса наиболее популярным стал ответ «0,5−1 млн долларов в год». На втором месте — вариант «100−500 тысяч долларов в год», на третьем — «более 1 млн долларов в год» (20% игравших в футбол выбрали этот вариант), на последнем — вариант «не более 100 тысяч долларов в год». Суммарно в обеих группах более 80% респондентов считают, что зарплата игрока РПЛ должна быть не более 1 млн долларов в год.