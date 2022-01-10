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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

«Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Немецкий тренер и клуб обсуждают условия контракта. На данный момент это основной кандидат для руководства клуба.

Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.

«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

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