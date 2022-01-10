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15:36 (мск), источник: Sport24

Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА

По информации Sport24, Василий Березуцкий в ближайшее время войдет в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Василий уже работал в армейском клубе: сначала заместителем генерального директора, а затем в качестве помощника главного тренера.

В апреле прошлого года специалист вслед за Виктором Гончаренко перебрался в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку.

ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 8 очков.

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