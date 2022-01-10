Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА

Ранее Василий уже работал в армейском клубе: сначала заместителем генерального директора, а затем в качестве помощника главного тренера.

В апреле прошлого года специалист вслед за Виктором Гончаренко перебрался в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку.