Гончаренко впервые прокомментировал свой уход из ФК «Краснодар»
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Белорусский тренер Виктор Гончаренко, покинувший на днях российский футбольный клуб «Краснодар», рассказал о причинах своего ухода из команды.
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Белорусский тренер Виктор Гончаренко, покинувший на днях российский футбольный клуб «Краснодар», рассказал о причинах своего ухода из команды.
«К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать. Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой», — написал он на своей странице в Instagram.
Многие связывали отставку белорусского тренера с нестабильной игрой команды в российском чемпионате и неудачах в еврокубковой квалификации. Однако, по словам Гончаренко, пятое место, которое сейчас занимает команда, — не повод ставить на команде крест.
«Это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона. Успехов всем», — констатировал специалист.
Напомним, Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Краснодара» 5 января. Также команду покинули помощники специалиста Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Гончаренко ранее возглавлял российские ЦСКА, «Уфу», «Урал», «Кубань» и белорусский БАТЭ. Под его руководством клуб из Борисова стал шестикратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Суперкубка страны.
Сейчас белорусский специалист пребывает в статусе безработного. Sputnik попробовал порассуждать, где в скором времени может оказаться Гончаренко — в российских или европейских клубах, а может, и вовсе вернется в белорусский чемпионат.