«Зенит» не хочет отпускать Азмуна, клуб предложил контракт иранцу на очень выгодных условиях
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в петербургском клубе.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в петербургском клубе.
Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
В настоящее время Азмун еще не определился со своим будущим. Bobsoccer утверждает, что договоренности о переходе в какой-либо европейский клуб у игрока нет.
«Зенит» хочет сохранить форварда в команде, поэтому предложил иранцу новый контракт на очень выгодных для футболиста условиях.
Азмун полетит на сборы с клубом, а затем в процессе общения с тренерским штабом и руководством клуба определится со своим будущим.