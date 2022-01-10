«Зенит» не хочет отпускать Азмуна, клуб предложил контракт иранцу на очень выгодных условиях

Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

В настоящее время Азмун еще не определился со своим будущим. Bobsoccer утверждает, что договоренности о переходе в какой-либо европейский клуб у игрока нет.

«Зенит» хочет сохранить форварда в команде, поэтому предложил иранцу новый контракт на очень выгодных для футболиста условиях.