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16:44 (мск), источник: Sport24

«Зенит» не хочет отпускать Азмуна, клуб предложил контракт иранцу на очень выгодных условиях

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в петербургском клубе.

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Источник: РИА "Новости"
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Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

В настоящее время Азмун еще не определился со своим будущим. Bobsoccer утверждает, что договоренности о переходе в какой-либо европейский клуб у игрока нет.

«Зенит» хочет сохранить форварда в команде, поэтому предложил иранцу новый контракт на очень выгодных для футболиста условиях.

Азмун полетит на сборы с клубом, а затем в процессе общения с тренерским штабом и руководством клуба определится со своим будущим.

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