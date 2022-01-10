Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Эльче
Футбол. Зарубежный
9.01
Интер
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
9.01
Верона
Салернитана
12
Футбол. Зарубежный
9.01
Лион
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
9.01
Вильярреал
Атлетико
22
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Василий Березуцкий присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Василий Березуцкий присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе армейцев. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь