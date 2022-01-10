Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе армейцев. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».