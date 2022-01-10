«Хочет играть за нас»: В «Зените» сообщили о желании Азмуна остаться в клубе
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард Сердар Азмун выразил желание остаться в клубе до лета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард Сердар Азмун выразил желание остаться в клубе до лета. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остаётся по двум причинам. Во-первых, он сам хочет играть за нас, во-вторых, нет нападающего на замену», — сказал Медведев.
Ранее СМИ сообщали, что Азмун подписал предварительное соглашение с «Лионом». Главный тренер французского клуба Петер Бос выразил надежду, что клуб сможет в ближайшее время приобрести 27-летнего форварда.
Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне игрока признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).