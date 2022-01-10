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18:47 (мск), источник: Life.ru

«Хочет играть за нас»: В «Зените» сообщили о желании Азмуна остаться в клубе

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард Сердар Азмун выразил желание остаться в клубе до лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остаётся по двум причинам. Во-первых, он сам хочет играть за нас, во-вторых, нет нападающего на замену», — сказал Медведев.

Ранее СМИ сообщали, что Азмун подписал предварительное соглашение с «Лионом». Главный тренер французского клуба Петер Бос выразил надежду, что клуб сможет в ближайшее время приобрести 27-летнего форварда.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне игрока признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

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