Нападающий Иван Сергеев перешел в «Зенит»

В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне форвард с рекордным результатом стал лучшим бомбардиром Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 40 голов. Всего за «Крылья Советов» он провел 66 матчей, забил 51 мяч и отдал 15 голевых пасов. Также он представлял московские «Строгино» и «Торпедо», «Тамбов» и латвийскую «Ригу».