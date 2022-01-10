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19:20 (мск), источник: ТАСС

Нападающий Иван Сергеев перешел в «Зенит»

ТАСС, 10 января. Нападающий Иван Сергеев перешел из самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

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В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне форвард с рекордным результатом стал лучшим бомбардиром Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 40 голов. Всего за «Крылья Советов» он провел 66 матчей, забил 51 мяч и отдал 15 голевых пасов. Также он представлял московские «Строгино» и «Торпедо», «Тамбов» и латвийскую «Ригу».

«Зенит» по итогам 18 туров лидирует в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В первом матче после зимнего перерыва клуб примет 28 февраля казанский «Рубин».

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