Иван Сергеев: «Зенит» — топ-клуб. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова"

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— Иван, добро пожаловать в «Зенит»! Какие мысли и чувства занимают вас в этот момент?

— Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

— Что этот вызов означает для вас лично? Ставите ли вы перед собой конкретные спортивные цели?

— Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача — приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное — на втором плане.

— Как вы узнали о переходе? Как это произошло?

— Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

— Когда вы играли за «Строгино», в это же время в команде был Алексей Сутормин. Общались ли вы с ним по поводу перехода?