«Зенит» купил футболиста сборной России. Сумма сделки и другие детали трансфера Сергеева
В борьбе за Ивана петербуржцы опередили «Локомотив».
В борьбе за Ивана петербуржцы опередили «Локомотив».
Активная работа «Зенита» на зимнем рынке перерастает в готовые сделки. Первым трансфером петербуржцев стал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. «Чемпионат» рассказывает главные детали сделки между санкт-петербургским клубом и «Крыльями Советов».
Сергеев летом подписал новый контракт с «Крыльями». В соглашении было прописано не только повышение зарплаты игрока, но и увеличение суммы отступных. До летнего договора они составляли € 500 тыс. Теперь же «Зенит» должен будет заплатить самарскому клубу 180 млн рублей или € 2,15 млн. Именно такой стала сумма выкупа трансфера после нового контракта. Больше этой суммы питерцы потратят на агентские и подъёмные ― около € 4 млн.
Помимо петербуржцев, на Ивана претендовал «Локомотив», который тоже активно искал форварда. Москвичи даже делали запрос в самарский клуб по условиям трансфера. Но «Зенит» выиграл эту гонку. Чемпион страны был гораздо быстрее и конкретнее. Сергеев быстро дал добро на переход. К тому же, по словам наших источников, питерский клуб легко согласился выплатить довольно солидные агентские, чтобы трансфер прошёл гораздо быстрее.
«Зениту» был необходим новый форвард, так как к уходу из клуба близок Артём Дзюба. Интерес «Рубина» к Артёму действительно серьёзный. По словам наших источников, питерский клуб не намерен продлевать контракт с экс-капитаном сборной России. Текущее соглашение истекает летом. Против продления соглашения выступает и главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Существовала вероятность, что Дзюба покинет «Зенит» уже сейчас. В нападающем был заинтересован «Рубин», клубы вели переговоры. Но сейчас они на паузе. С большой долей вероятности вице-капитан команды отыграет свой контракт, а уже потом может свободным агентом перейти в команду к Леониду Слуцкому.
Также Сергеев может помочь клубу в случае ухода Азмуна — сага с его возможным переходом в «Лион» тянется всю зиму. Сейчас уверенности в трансфере иранца нет, но Сергеев в любом случае должен стать хорошей опцией для усиления атаки «Зенита».
Андрей Панков