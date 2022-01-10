«Спартак» пригласил нутрициониста Рикарду Пинту
Тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке» пополнил специалист по нутрициологии.
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Тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке» пополнил специалист по нутрициологии.
«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Нутрициология — это научная дисциплина, изучающая механизмы здорового питания.