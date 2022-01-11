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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Мурило перейдёт в «Палмейрас» за € 2,2 млн

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра продолжит карьеру в Бразилии. 24-летний футболист подпишет контракт с «Палмейрасом», информирует UOL.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям источника, «Палмейрас» заплатит «Локомотиву» за Мурило € 2,2 млн и получит 80% прав на игрока. Контракт защитника с бразильским клубом будет рассчитан на пять лет.

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Мурило вызывается в сборную Бразилии U23. Действующий контракт Мурило с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.

«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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