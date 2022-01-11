Жена Ари устроила футболисту сюрприз, сообщив о беременности: видео

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

У пары будет уже второй ребенок. Грызлова и Ари поженились в декабре 2014 года и воспитывают дочь Ариану. Пара разводилась, но спустя полгода воссоединилась и вступила в брак повторно.

"После начала планирования беременности уже через два месяца мы узнали о такой прекрасной новости. Первый, кто узнал, — Кауан, старший сын Ари, он мне помог организовать сюрприз к ужину.

Ари вернулся вечером домой в компании наших друзей, и мне очень хотелось побыстрее рассказать об этом, но в этот же день он задумал разыграть нашего друга, и этот розыгрыш затянулся на 2 часа, все было как в бразильском сериале. Когда уже все поплакали и посмеялись над шутками, я пригласила всех за стол.

И вот тадаааам: я достаю волшебную коробочку со словами: «Я хотела бы разделить эту новость в более интимной обстановке, но раз так сложились обстоятельства и рядом все близкие, то не буду скрывать и хочу подарить своему мужу подарок».

Ари открывает коробочку, и через несколько секунд уже слезы счастья на глазах, объятия и поцелуи! Некоторые из друзей не стерпев, вскочили со своих мест, чтобы тоже заглянуть в коробку, и бурные аплодисменты. Мы снова будем родителями.

Но друг, который стал жертвой предыдущего розыгрыша, даже не вставая со стула говорит: «Я на ваши шутки больше не поведусь». Он до последнего думал, что это наш очередной прикол. В общем, был вот такой веселый вечерок". ⠀