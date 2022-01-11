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12:40 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» отзаявил Смолова

«Локомотив» сегодня, 11 января, исключил нападающего Федора Смолова из заявки команды на сезон.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"
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Соответствующая запись появилась на странице футболиста на официальном сайте РПЛ.

По информации Sport24, утром 11 января Смолов прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в московское «Динамо».

Подписание контракта Смолова с «Динамо» ожидается сегодня, а завтра футболист должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.

Футболист был куплен у «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро, за время карьеры в «Локо» провел 98 матчей, забил 29 голов, отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что сумма перехода 31-летнего форварда в «Динамо» составит около 10 миллионов рублей.

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