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15:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оперативность «Спартака» делает честь Зареме. Но трансферов уровня «Зенита» Ваноли не дождался

Подводим итоги селекции красно-белых.

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Источник: Спорт-Экспресс

Удивительно, но зимняя трансферная кампания «Спартака» «на вход» практически закончилась уже в начале января. Надо сказать, к чести Заремы Салиховой.

Супруга Леонида Федуна постоянно твердила, что все игроки должны приезжать в команду к первому сбору. Именно это, кстати, ставилось в вину бывшим руководителям «Спартака» — Шамилю Газизову и Дмитрию Попову. Первый бесконечно долго вез Доменико Тедеско Виктора Мозеса, второй тянул с трансфером Квинси Промеса.

Лука Каттани четыре трансфера оформил еще в прошлом году: Даниил Хлусевич из тульского «Арсенала», Илья Свинов из «Факела», Шамар Николсон из «Шарлеруа» и Леон Классен из «Тироля». Плюс красно-белые ожидают пятого — завершения перехода основного центрального полузащитника «Крыльев Советов» Данилы Пруцева.

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Конфигурация переходов сама по себе рассказывает об усилении проблемных зон: правого и левого латераля (Хлусевич и Классен), центра поля (Пруцев), вратарской зоны (Свинов) и центра атаки (Николсон). Точки для усиления очевидные и понятные, поскольку у Мозеса и Айртона не первый сезон отсутствуют профильные сменщики-латерали, а вратарская позиция осиротела после финализации карьеры Артема Реброва.

Усиление центра поля — шаг на опережение перед продажей/арендой Йоррита Хендрикса, уровень которого не устроил даже Виторию. Пруцев в этом смысле и перспективнее, и мобильнее, и с правильным паспортом. А Шамар Николсон — конкурент Соболеву на должности форварда-ориентира.

Кстати, вообще не сомневаюсь, что «Спартак» во второй части будет играть в три центральных защитника, поскольку профильного правого защитника и глубинного опорника так и не привезли. Нынешний состав, надо сказать, действительно лучше заточен под схему в три центральных. Для другой формации его придется серьезно реформировать.

Окончательно оценить «зиму» «Спартака» можно только после понимания того, кто команду покинет. Это точно будет кто-то из легионеров: в составе их сейчас девять и, как я говорил ранее, главный претендент на выбывание — Хендрикс. Но допускаю, что в дополнение к нему за хороший прайс в Европу может рвануть кто-то из пары Понсе — Ларссон. Думаю, в «Спартаке» аргентинца оценивают в 8−10 миллионов, Ларссона — 11 и выше. Правда, не верю, что за такие деньги на шведа найдется покупатель. Понсе в этой части перспективнее, но тоже не играл концовку осени из-за травмы. Короче говоря, условия для продажи обоих по высокой цене не лучшие, но все может быть. Посмотрим.

И все-таки очевидно: усилив проблемные зоны, «Спартак» обрел «глубину» состава, но вряд ли кто-то (за исключением, возможно, Николсона) повысит общий уровень стартового состава.

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Для борьбы на всех фронтах красно-белым нужен очень сильный трансфер, например в центр поля. Есть вопросы и по центру обороны, где сильно не хватает тактически сильного исполнителя, действующего счет видения игры, а не рефлексов. Существуют и менее очевидные позиции, которые требуют апдейта, но это не так актуально. Например, правый защитник для схемы с тремя центральными «Спартаку» остро не нужен. Но это пока.

Иначе говоря, для борьбы за чемпионство с «Зенитом» требуется либо революционный тренерский гений, либо адекватные противопоставления Дугласу Сантосу, Барриосу, Венделу, Клаудиньо и Малкому. Пока трансферов такого уровня красно-белые не сделали.

Ну, а на Паоло Ваноли посмотрим. Быть может, ему и нынешнего материала хватит. Мы ведь о нем ничего не знаем. Впрочем, мы в этом не одиноки. В мире знатоков его игровых принципов не больше, чем амурских тигров.

Автор: Максим Никитин

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