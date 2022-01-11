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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Спарту» из Роттердама

«Краснодар» достиг соглашения с нидерландской «Спартой» об аренде Юнеса Намли.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Датский полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Роттердама, срок аренды истекает 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба «быков».

После 18 туров «Спарта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Предыдущие два года 27-летний Намли провёл в североамериканском «Колорадо Рэпидс», где также выступал на правах аренды. За это время Юнес отыграл 30 матчей в МЛС, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Намли перешёл в «Краснодар» в 2019 году из нидерландского «Зволле». Его трансфер обошёлся «быкам» в € 2 млн. За российскую команду датчанин сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

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