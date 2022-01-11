Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Спарту» из Роттердама

Датский полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Роттердама, срок аренды истекает 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба «быков».

После 18 туров «Спарта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Предыдущие два года 27-летний Намли провёл в североамериканском «Колорадо Рэпидс», где также выступал на правах аренды. За это время Юнес отыграл 30 матчей в МЛС, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.