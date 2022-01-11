Трансфер Сергеева — большой риск. Российские форварды в «Зените» часто не приживаются

«Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Пока все обсуждают, сможет ли форвард закрепиться в основе, потянет ли уровень топ-клуба и подходит ли Семаку по игровым качествам и стилю, «СЭ» вспоминает, как в «Зените» играли топ-нападающие, которые переезжали в Санкт-Петербург из других клубов РПЛ.

Павел Погребняк (2007−2009)

90 матчей, 39 голов, 7 результативных передач

В начале 2000-х Погребняк дебютировал в составе «Спартака», но полноценного шанса в основе красно-белых так и не получил. Трижды Павел уходил в аренду и лишь в 2006-м окончательно покинул клуб.

Молодой форвард отлично проявил себя в «Томи» и уже через год перебрался в «Зенит». Там Павел провел два с половиной года, полтора из которых получились сверхуспешными. В первый же сезон Погребняк помог «Зениту» взять чемпионство, а через год — Кубок УЕФА. Тогда Павел стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 10 мячей в 13 матчах.

В 2008-м Погребняк должен был ехать в составе сборной России на Евро, но незадолго до этого получил травму. По словам Гуса Хиддинка, врачи дали зеленый свет на выступление Павла на чемпионате Европы. Тем не менее Погребняк отказался — заявил, что на поле выходить должны «здоровые футболисты». После той истории карьера Павла немного притормозила — летом 2009-го он перешел в «Штутгарт».

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BksOWFbnCzd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Pavel (@poga8)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Бухаров (2010−2014)

81 матч, 17 голов, 12 результативных передач

Через год после ухода Погребняка в «Зените» оказался Александр Бухаров. За одного из лучших на тот момент бомбардиров чемпионата России петербуржцы выплатили «Рубину» 12 миллионов евро.

В «Зените» результативность Бухарова заметно упала: за первый год в клубе он забил всего шесть мячей в 31 матче. К концу переходного сезона-2011/12 Александр выпал из основы «Зенита» и стал игроком ротации.

Сезон-2013/14 Бухаров заканчивал в аренде в «Анжи». Летом 2014-го Александр покинул «Зенит» и бесплатно перешел в «Ростов». Этот трансфер считается одним из самых провальных в истории сине-бело-голубых.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVZVW5wFCHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVZVW5wFCHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVZVW5wFCHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alexandr Bukharov (@bukharov11)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Артем Дзюба (2015-по н.в.)

234 матча, 105 голов, 69 результативных передач

Зимой 2015-го Артем Дзюба никак не мог договориться о новом контракте со «Спартаком». Хотя Леонид Федун уверял, что клуб предлагал ему самую большую зарплату в команде. «Он просит столько, сколько платят в “Зените”. Хочет получать как Халк», — добавил владелец «Спартака».

В итоге на Дзюбу вышел именно «Зенит». Петербуржцы дали Артему контракт на пять лет с зарплатой в 3 миллиона евро и такой же подписной бонус. «Спартак» предлагал чуть меньше и по деньгам, и по сроку соглашения (на четыре года). Остаток сезона-2014/15 Дзюба провел в «Ростове» и летом перешел в «Зенит» бесплатно.

Болельщики сине-бело-голубых приняли бывшего спартаковца не сразу. А учитывая скандальную репутацию Артема, конфликты между ним и фанатами происходят до сих пор. Однако Дзюба точно доказал свою состоятельность как футболист: в «Зените» он выиграл девять трофеев, по два раза становился лучшим бомбардиром и ассистентом РПЛ. Недавно Артем вышел на первое место по голам, забитым в чемпионате России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXYw5lUv_ll/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXYw5lUv_ll/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXYw5lUv_ll/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Кокорин (2016−2020)

92 матча, 34 гола, 12 результативных передач

В январе 2016-го стало известно, что Александр Кокорин и Юрий Жирков переходят в «Зенит». Их контракты с «Динамо» заканчивались, поэтому петербуржцы заплатили за обоих всего 2,5 миллиона евро.

По ходу второй части сезона-2015/16 Кокорин записал на свой счет три мяча и две результативные передачи. Лучший же этап карьеры Александра в «Зените» пришелся на 2016−2017 годы, когда он регулярно забивал в чемпионате России и еврокубках. В розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18 по системе «гол+пас» Кокорин набрал девять баллов (6+3) — больше результативных действий совершили только два игрока: Антуан Гризманн (6+4) и Димитри Пайет (3+7).

Многообещающая карьера сломалась в 26 лет вместе с «крестами», а тюрьма окончательно добила талант Кокорина и сделала из него ходячий мем. Но в какой-то момент Александр действительно был хорош.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYer1SrMMZ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYer1SrMMZ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYer1SrMMZ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Полоз (2017−2019)

31 матч, 3 гола, 7 результативных передач

Летом 2017-го «Зенит» провел мощную трансферную кампанию: в команду пришли полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев, пять аргентинцев (Паредес, Маммана, Дриусси, Ригони и Краневиттер) и столько же игроков «Ростова». Причем трое из пяти дончан достались «Зениту» бесплатно — Дмитрий Полоз, Александр Ерохин и Кристиан Нобоа. В восемь и два миллиона евро соответственно петербуржцам обошлись Миха Мевля и Денис Терентьев.

Полозу, игравшему в «Ростове» на позиции центрального нападающего, пришлось действовать в «Зените» чаще всего на фланге атаки. В первом сезоне он провел 31 матч, забил три мяча и отдал семь результативных передач. Неплохие цифры, но за «Зенит» Полоз больше не играл — всего через год после перехода его отдали в аренду в «Рубин».

В июле 2019 года Дмитрий перешел в «Сочи». С лета 2020-го Полоз выступает за хорошо знакомый ему «Ростов». Нельзя сказать, что Дмитрий зря переходил в «Зенит», но и какого-то ощутимого прогресса он там не получил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnlBoRIBDry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnlBoRIBDry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnlBoRIBDry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dima & Elizaveta Poloz (@poloz_d)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Заболотный (2018−2019)

44 матча, 4 гола, 4 результативные передачи

Не прижился в Санкт-Петербурге и Антон Заболотный. До перехода в «Зенит» он провел всего полсезона в РПЛ, выступая за «Тосно». Тем не менее петербуржцы видели в лице Заболотного усиление.

За полтора года в «Зените» Антон провел 44 матча, но забил всего четыре мяча. Летом 2019-го, незадолго до своего ухода из клуба, Заболотный даже играл за вторую команду петербуржцев в ПФЛ.

Куда лучше он проявил себя в «Сочи», откуда получил приглашение от родного клуба — ЦСКА. В текущем сезоне на счету Заболотного шесть голов в 17 матчах чемпионата России, в том числе и победный в ворота «Спартака».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTjHzIqjAsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTjHzIqjAsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTjHzIqjAsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Anton Zabolotniy (@zabolotniy_anton)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.