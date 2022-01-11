«Локомотив» хочет подписать Агаларова

По информации Metaratings.ru, клуб хочет компенсировать неудачу в переговорах по трансферу Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Главным препятствием для этого трансфера является сумма, которую «Уфа» требует за переход игрока — 10 миллионов евро. «Локо» не готов платить такие деньги и надеется на снижение цены. Москвичи хотят взять игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.