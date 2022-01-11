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20:03 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» хочет подписать Агаларова

«Локомотив» может подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"
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По информации Metaratings.ru, клуб хочет компенсировать неудачу в переговорах по трансферу Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Главным препятствием для этого трансфера является сумма, которую «Уфа» требует за переход игрока — 10 миллионов евро. «Локо» не готов платить такие деньги и надеется на снижение цены. Москвичи хотят взять игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

Агаларов — лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. На его счету 13 голов в 18 матчах турнира.

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