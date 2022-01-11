Теперь все будет иначе? За 8 лет в «Динамо» Смолов забил всего 4 гола. Мы собрали их все: видео
Для этого ему потребовалось 77 матчей.
Для этого ему потребовалось 77 матчей.
Возвращающийся в родное «Динамо» Федор Смолов последние годы считается одним из лучших нападающих России, но его первый заход в московский клуб получился потрясающе неудачным. Смолов переехал в «Динамо» еще на молодежном уровне и считался очень талантливым футболистом. В 2007-м он сыграл первый матч за главную команду бело-голубых (вышел на последние минуты против «Луча-Энергии» во Владивостоке) и стал самым молодым дебютантом в истории клуба, если брать матчи чемпионатов России.
Настолько ранний дебют обязывал ко многому. Но долгое время Федор Смолов не мог реализовать свой талант и продолжал оставаться всего лишь подающим надежды. На старте карьеры куда более успешно оправдывал авансы, например, игравший вместе со Смоловым Александр Кокорин.
Поразительно, но за 8 лет в «Динамо» (не считая нескольких аренд — в «Фейеноорд» и дважды в «Анжи») Федор Смолов забил всего 4 гола! Если вас смущают аренды, то у форварда в московской команде было 77 матчей, чтобы проявить себя. И кто бы мог подумать, что из него вырастет нападающий, который будет нужен сборной России?
Но и это еще не все. Из этих 4 голов, забитых Смоловым за 8 лет, только один стал победным. В 2008-м он получил вот такой подарок от вратаря «Крыльев» Лобоса и сделал счет 2:0 — но после перерыва «Динамо» упустило победу и устроилось на 3:3.
В следующем сезоне «Динамо» вместе со Смоловым оставляло «Спартак» без тренера, вынося команду Лаудрупа в Кубке России. Федор забил, но только при счете 2:0.
Следующего мяча от Смолова за «Динамо» пришлось ждать 2 (!) года. Но результативный выстрел по воротам «Спартака» из Нальчика снова не стал ключевым — Федор сделал 2:0, а бело-голубые выиграли 3:2.
Единственный победный гол Смолова в «Динамо» за 8 лет пришелся спустя 4 года после его дебюта за основу — пострадал «Краснодар».
Остается надеяться, что второй заход Смолова в «Динамо» окажется куда продуктивнее.