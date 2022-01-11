Галицкий не хотел Тухелей, но имеет право «переобуться». В «Краснодар» едет ноунейм, но с хорошей репутацией
«Быков» должен возглавить немец Даниэль Фарке.
«Быков» должен возглавить немец Даниэль Фарке.
Вы легко отгадаете, кому принадлежат эти слова.
«Мурад (Мусаев) сам из Краснодара. Это очень важно. Мы потеряли национальную идентификацию. Ужасно, когда призывают, чтобы Смолов уезжал в Германию, а мы ходили смотреть на легионеров, а не на своих. Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники. На таких ребятах, как Мурад, будет строиться клуб.
Молодые ребята не придут в первую команду в следующем сезоне. Им надо еще два — два с половиной года. Для нас это самое важное сейчас. Уже больше 11 футболистов есть в нашей академии, которые могут решать большие задачи. Но не надо торопиться. У нас уже выходили воспитанники на поле. Я считаю, что не надо было этого делать».
Конечно, цитата принадлежит Сергею Галицкому. Произнесено это весной 2018-го в эфире программы «8−16» на канале «Наш футбол». Прошло четыре года, 11 воспитанников в составе мы не видим, а новым тренером, как утверждает солидный источник SkySport, должен стать иностранец —Даниэль Фарке, товарищ Томаса Тухеля.
При этом я буду последним, кто станет ловить владельца «Краснодара» на слове и как-то иронизировать по поводу «переобувания». Просто потому, что все течет, все меняется. Тогда, в 2018-м, Галицкий был уверен в одной стратегии развития, однако жизнь подсказала — он ошибался. И тренеры-патриоты из академии вовсе не панацея. Можно до потери сознания биться головой в закрытую дверь, а можно смело попробовать поиск в новом направлении. Возможно, именно там ждет удача.
При этом стоит учитывать опыт коллег. И помнить, что тренеру надо всячески помогать. Ведь может получиться как у Сандро Шварца, которому «Динамо» оказывает максимальную поддержку, а может случиться так, как у Маркуса Гисдоля и Руя Витории, которых Ральф Рангник и Дмитрий Попов бросили выплывать в одиночку.
Желание Галицкого понимать любое решение штаба объяснимо, но важно не перебарщивать, давая определенную свободу тренеру. И чтобы у того не возникало ощущения, что идет с руководителями параллельными курсами, о чем после увольнения заявил Виктор Гончаренко.
Главное для «быков» — создать работающую модель. И тогда тот же Фарке вполне способен дать результат. Да, он, по сути, даже у себя на родине ноунейм. Я поговорил со знакомыми немецкими футбольными деятелями — у них крайне мало сведений о 45-летнем специалисте. В Германии наивысший уровень, где работал Даниэль, — вторая команда дортмундской «Боруссии», за которой, конечно, внимательно никто не следит.
При этом по Англии репутация у Фарке очень хорошая. Дважды за четыре года вывести со скромным бюджетом «Норвич» из чемпионшипа в премьер-лигу — это серьезно. При этом команда показывала интересный атакующий футбол, что должно быть по нраву Галицкому. Да, в АПЛ задерживаться не удавалось, но объективно это тот случай, когда лилипут попадал в страну Гулливеров.
В «Краснодаре», повторю, у Фарке вполне может получиться. Но зависеть это будет не столько от тренера самого по себе, сколько от его взаимодействия с руководством.
Константин Алексеев