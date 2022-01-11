Марко Николич не станет главным тренером ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не возглавит ЦСКА, сообщает Sportklub.rs.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не возглавит ЦСКА, сообщает Sportklub.rs.
По информации источника, руководство ЦСКА хотело нанять Николича и получило добро на переговоры, но сделка внезапно застопорилась. Согласно последним данным, маловероятно, что в ближайшее время переговоры между сторонами возобновятся.
Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.