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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«К стенке бы всех за такие деньги!» Олимпийский чемпион завидует российским футболистам?

Александр Лесун высказался очень жёстко. Согласны ли вы с ним?

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Современный российский спорт, пожалуй, можно разделить на две неравные части. Первая — футболисты пары десятков ведущих российских клубов. Вторая — все остальные. Посередине ещё застряли хоккеисты, но даже учитывая, что этот вид спорта в нашей стране в зоне особого внимания, хоккеистам, играющим в России, до футболистов далеко.

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В чём же особенность футболистов? В том, что они получают колоссальные по меркам других видов спорта (да и других профессий) деньги, но при этом на мировом уровне почти не добиваются успехов. О титулах в последние годы они могут только мечтать. А за локальные удачи (выход в четвертьфинал чемпионата мира, например) их всячески хвалят.

Разумеется, это не может не вызывать раздражения у представителей других видов спорта, которые вкалывают ничуть не меньше (а зачастую — намного больше), приносят стране золотые медали чемпионатов мира и Олимпиад, но при этом живут довольно скромно.

Порой это возмущение вскипает и пробивается наружу в интервью звёзд различных видов спорта или в их «инстаграмах». На днях «бомбануло» у олимпийского чемпиона в современном пятиборье Александра Лесуна, который высказался о наших футболистах предельно жёстко.

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«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Российская Премьер-Лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне», — сказал Лесун в интервью «Газете.ру».

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Пожалуй, призыв ставить игроков к стенке чрезмерен. Не сами же они, в конце концов, себе зарплату в клубах назначают. Да и сам Александр разве отказался бы от миллионов евро, которые можно получать, даже не побеждая? Но, безусловно, его высказывание заставляет в очередной раз задуматься: а что же не так с системой нашего спорта?

Лесун ведь не первый и не последний чемпион, возмущённый зарплатами футболистов. Совсем недавно олимпийскую чемпионку по гандболу Владлену Бобровникову шокировала зарплата игрока «Спартака» Романа Зобнина. До этого олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина негодовала из-за внимания к футболистам и пренебрежительного отношения к победам в других видах спорта. А после ЧМ-2018 спортивный мир вообще раскололся из-за присвоения футболистам званий заслуженных мастеров спорта вопреки общепринятым правилам и нормам.

Безусловно, можно сказать что-то вроде: это ваше пятиборье никому не интересно, в гандбол играют пять стран, в синхронном плавании вообще никого нет, кроме России, а вот футбол — это даже не игра, а жизнь для миллионов человек в каждом уголке мира!

В этом, конечно, будет доля правды. Но наши чемпионы и не считают, сколько там «Феррари», «Бугатти» и роскошных особняков у Месси и Роналду. Они возмущены тем, что российские футболисты, объективно неконкурентоспособные на мировом уровне, получают зарплаты, которые и не снились лучшим атлетам в мире в других видах спорта.

Можно ли этот гнев назвать справедливым? Или все они просто завидуют футболистам, которые выбрали правильный вид спорта и здорово устроились в этой жизни?

Михаил Чесалин

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