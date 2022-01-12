Экс-игрок «Спартака» призвал изгнать из футбола Дзюбу и Игнатьева

«Слова не подберу. Этот человек (Игнатьев — прим. “Газета.Ru”) позорит весь российской футбол. Когда он играл в “Краснодаре”, он старался и забивал голы, чтобы выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо. Вы говорите, что его кто-то снимает, когда он танцует… Другой мастурбирует на камеру… Это позорище, их изгонять из футбола надо. Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили и на тренировку», — сказал Ловчев.