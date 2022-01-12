Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.01
Саутгемптон
Брентфорд
41
Футбол. Зарубежный
11.01
Кальяри
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
9.01
Вильярреал
Атлетико
22
Футбол. Зарубежный
10.01
Торино
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
10.01
Эспаньол
Эльче
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
30Лучшие спортивные фото года
09:35 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-игрок «Спартака» призвал изгнать из футбола Дзюбу и Игнатьева

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев подверг критике нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и форварда «Зенита» Артема Дзюбу за их скандальные поступки. Слова Ловчева передает «Матч ТВ».

Спартак
Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в ноябре 2020 года было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. В начале января этого года появилось видео, на котором охранники выводят Игнатьева из клуба в нетрезвом виде.

«Слова не подберу. Этот человек (Игнатьев — прим. “Газета.Ru”) позорит весь российской футбол. Когда он играл в “Краснодаре”, он старался и забивал голы, чтобы выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо. Вы говорите, что его кто-то снимает, когда он танцует… Другой мастурбирует на камеру… Это позорище, их изгонять из футбола надо. Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили и на тренировку», — сказал Ловчев.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол+пас» и среднему числу результативных действий за матч РПЛ в 2021 году.

В текущем сезоне Игнатьев провел десять матчей, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн.

Читайте также
 Дочь пострадавшей при пожаре Хлебниковой рассказала об ожогах у певицы
В центре Гамалеи рассказали о будущем распространении «омикрона» в России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь