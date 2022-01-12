«Лечу на сборы? Нет, неправда». «Динамо» опубликовало видео со Смоловым в самолете

В видеоролике форвард «Локомотива» и сборной России в шутку опровергает тот факт, что летит с бело-голубыми на сборы.

— Федя, а правда, что ты на сборы с «Динамо» летишь?

«Смолов снова все отрицает. Трансфера не будет? В разговоре с СММщиками клуба Федор заявил, что он не летит с командой на сборы. Что нападающий делал в самолете, пока непонятно. Медиакоманда “Динамо” продолжает расследование самого громкого перехода РПЛ», — говорится в публикации официального телеграм-канала «Динамо».