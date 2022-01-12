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10:46 (мск), источник: Sport24

«Лечу на сборы? Нет, неправда». «Динамо» опубликовало видео со Смоловым в самолете

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео с нападающим Федором Смоловым в самолете. Московская команда отправилась на сбор в Катар.

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Источник: Sport24

В видеоролике форвард «Локомотива» и сборной России в шутку опровергает тот факт, что летит с бело-голубыми на сборы.

— Федя, а правда, что ты на сборы с «Динамо» летишь?

— Куда?

— С «Динамо» на сборы.

— Не-не, неправда, — сказал Смолов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Смолов снова все отрицает. Трансфера не будет? В разговоре с СММщиками клуба Федор заявил, что он не летит с командой на сборы. Что нападающий делал в самолете, пока непонятно. Медиакоманда “Динамо” продолжает расследование самого громкого перехода РПЛ», — говорится в публикации официального телеграм-канала «Динамо».

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