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12:33 (мск), источник: Sports.Ru

Черданцев о Фарке: «Краснодар» в тупике. Жаль. Хороший вырисовывался клуб. Только лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений"

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном назначении Даниэля Фарке на пост тренера «Краснодара».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Краснодар» в тупике. Жаль. Хороший вырисовывался клуб. Только качественный лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений. Назначение очередного ноунейма, установившего рекорд по количеству поражений со своим предыдущим клубом, это хлесткий шлепок по отечественной тренерской школе (Гончаренко, конечно, исконно наш тренер). При всей справедливой критике она этого не заслуживает.

На данный момент почти во всех наших ведущих клубах кроме «Зенита» («Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар») работают иностранные тренеры, ничего не добившиеся в своей карьере. Еще и ЦСКА хотел поменять Березуцкого на Николича. Надо с этим что-то делать. Это неправильно", — написал Черданцев.

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