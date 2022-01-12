Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает летом. Ранее главный тренер армейцев Алексей Березуцкий в интервью Арустамяну заявил, что не сомневается в продлении контракта с Акинфеевым, но вопрос по этому поводу должен задаваться клубу. По словам Арустамяна, после этого разговора он обратился за комментарием по ситуации напрямую к капитану ЦСКА.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», — цитирует Арустамян Акинфеева.