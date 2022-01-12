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12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время продлит контракт с «красно-синими», об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает летом. Ранее главный тренер армейцев Алексей Березуцкий в интервью Арустамяну заявил, что не сомневается в продлении контракта с Акинфеевым, но вопрос по этому поводу должен задаваться клубу. По словам Арустамяна, после этого разговора он обратился за комментарием по ситуации напрямую к капитану ЦСКА.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», — цитирует Арустамян Акинфеева.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. В ноябре в матче 15-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» 35-летний Акинфеев провел 500-й матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и 800-й в карьере. В 2018 году вратарь продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2021/22.

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