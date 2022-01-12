Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает летом. Ранее главный тренер армейцев Алексей Березуцкий в интервью Арустамяну заявил, что не сомневается в продлении контракта с Акинфеевым, но вопрос по этому поводу должен задаваться клубу. По словам Арустамяна, после этого разговора он обратился за комментарием по ситуации напрямую к капитану ЦСКА.
«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», — цитирует Арустамян Акинфеева.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. В ноябре в матче 15-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» 35-летний Акинфеев провел 500-й матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и 800-й в карьере. В 2018 году вратарь продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2021/22.