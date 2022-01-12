Полузащитник ЦСКА Бистрович перешел в турецкий клуб на правах аренды с опцией выкупа
ПФК ЦСКА и «Фатих Карагюмрюк» договорились о переходе хорватского полузащитника на правах аренды.
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ПФК ЦСКА и «Фатих Карагюмрюк» договорились о переходе хорватского полузащитника на правах аренды.
Кристиян Бистрович будет выступать за клуб турецкой Суперлиги до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
В сезоне-2020/21 хорват провел 8 матчей за ПФК ЦСКА, в которых забил 2 гола. Всего на его счету 96 игр за красно-синих и 8 голов. Его контракт с клубом действует до окончания сезона-2024/25.