Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо»

Федор Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018 года. Забил 29 голов в 95 матчах за клуб. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок России, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны.
Ранее Смолов уже играл за «Динамо» (2007−2015), также выступал за нидерландский «Фейенорд» (2010), махачкалинский «Анжи» (2012−2013), екатеринбургский «Урал» (2014−2015), «Краснодар» (2015−2018) и испанскую «Сельту» (2020).
За сборную России 31-летний Смолов провел 45 матчей, забив 16 мячей и отдал 4 голевые передачи.