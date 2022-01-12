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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо»

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов перешел из московского «Локомотива» в столичное «Динамо». Детали соглашения в сообщении «Локомотива» не раскрываются.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Федор Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018 года. Забил 29 голов в 95 матчах за клуб. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок России, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Смолов уже играл за «Динамо» (2007−2015), также выступал за нидерландский «Фейенорд» (2010), махачкалинский «Анжи» (2012−2013), екатеринбургский «Урал» (2014−2015), «Краснодар» (2015−2018) и испанскую «Сельту» (2020).

За сборную России 31-летний Смолов провел 45 матчей, забив 16 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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