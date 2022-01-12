Жирков рассказал о медосмотре в «Химках»: «Если все будет нормально, скорее всего, перейду»

— Если все будет нормально, то скорей всего. — Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание? — Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.