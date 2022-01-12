Жирков рассказал о медосмотре в «Химках»: «Если все будет нормально, скорее всего, перейду»
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о медицинском обследовании в «Химках».
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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о медицинском обследовании в «Химках».
— Вы на медосмотр «Химок» приехали?
— Ну, да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.
— Если все хорошо, то перейдете?
— Если все будет нормально, то скорей всего. — Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание? — Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.
— Говорят про контракт «0,5+1».
— Это все разговоры. Пока не знаю, пока еще не время, — приводит слова Жиркова «СЭ».