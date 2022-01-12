Почему Смолов вернулся в «Динамо». Все о главном трансфере зимы РПЛ
Говорят, на трансфере настоял Шварц.
Говорят, на трансфере настоял Шварц.
Федор Смолов официально вернулся в «Динамо». Утром 11 января форвард прошел медобследование, а вечером подписал контракт.
Рассказываем все, что надо знать об этом трансфере.
Сумма сделки не разглашается, но, по информации нескольких источников, «Локомотив» получил за нападающего порядка 120 тысяч евро. Контракт Федора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления еще на год.
«Железнодорожный» период в карьере Смолова выдался неоднозначным. С одной стороны, с «Локо» Федор выиграл Суперкубок и два Кубка России, после чего вернулся в сборную. А с другой, в московском клубе Смолов потерял былую результативность и не смог обойтись без скандалов — в мае 2021-го его матерный пост в Инстаграме наделал много шума.
За 98 матчей в «Локо» форвард забил в два раза меньше мячей (29), чем за 101 игру в «Краснодаре» (64). При этом, в Москве Смолов зарабатывал 2,6 млн евро в год (без бонусов), так что каждый его гол условно обходился «Локо» в солидную сумму (свыше 300 тысяч евро).
«Локомотив» совершенно не будет против расстаться со Смоловым. У него высокая зарплата, вместе с бонусами выходящая на уровень трех миллионов евро. Ради «Динамо» Федор готов пойти на понижение зарплаты в два раза«, — утверждал комментатор “Матч ТВ” и болельщик “Динамо” Дмитрий Дерунец до перехода Смолова.
Еще одна причина, по которой «Локо» продал нападающего — его возраст. В клубе уже четвертый год говорят о курсе на омоложение, а в феврале Смолову исполнится 32.
Переход Смолова вызывает вопросы. Во-первых, он может закрыть дорогу в основу молодому Тюкавину, а после возвращения в строй Лесового труднее попасть в старт будет и Грулеву. Во-вторых, Федор не очень подходит под интенсивный футбол Шварца, заточенный на прессинг.
«У “Динамо” и “Локомотива” сейчас похожий футбол, но Шварц работает в России дольше Гисдоля, и у бело-голубых игра более выстроена. В “Динамо” Смолову придется тяжело. Шварцу нужен нападающий, который будет хорошо двигаться на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Смолов не привык к интенсивному и энергозатратному футболу, где требуется постоянное участие в высоком прессинге», — говорил бывший защитник «Динамо» и «Локомотива» Равиль Сабитов,
«Подписание Федора — синхронное желание двух главных людей в спортивном штабе “Динамо”: главного тренера Сандро Шварца и заместителя генерального директора по спорту Желько Бувача. Шварц видит и знает, как встроить Смолова в гармоничный, но очень требовательный футбол нынешнего “Динамо”, — писал Дерунец.
Этой зимой Смолов мог уехать в США. Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн утверждал, что Федором интересовались клубы MLS. Тем не менее из-за желания играть за сборную России форвард решил остаться.
Статистика Федора Смолова в «Динамо» — анекдот. Он не мог забить за клуб в течение трех лет и отметился только четырьмя голами в 77 матчах. Подробнее о чудовищном рекорде Смолова можно чуть ниже.