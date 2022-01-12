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17:18 (мск), источник: Sport24

Почему Смолов вернулся в «Динамо». Все о главном трансфере зимы РПЛ

Говорят, на трансфере настоял Шварц.

Динамо
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Источник: Sport24

Федор Смолов официально вернулся в «Динамо». Утром 11 января форвард прошел медобследование, а вечером подписал контракт.

Рассказываем все, что надо знать об этом трансфере.

Сколько «Динамо» заплатило за Смолова

Сумма сделки не разглашается, но, по информации нескольких источников, «Локомотив» получил за нападающего порядка 120 тысяч евро. Контракт Федора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления еще на год.

Почему «Локомотив» продал Смолова

«Железнодорожный» период в карьере Смолова выдался неоднозначным. С одной стороны, с «Локо» Федор выиграл Суперкубок и два Кубка России, после чего вернулся в сборную. А с другой, в московском клубе Смолов потерял былую результативность и не смог обойтись без скандалов — в мае 2021-го его матерный пост в Инстаграме наделал много шума.

За 98 матчей в «Локо» форвард забил в два раза меньше мячей (29), чем за 101 игру в «Краснодаре» (64). При этом, в Москве Смолов зарабатывал 2,6 млн евро в год (без бонусов), так что каждый его гол условно обходился «Локо» в солидную сумму (свыше 300 тысяч евро).

Вероятно, такие траты стали для клуба обременительными. По крайней мере, именно чрезмерно высокую зарплату считают главной причиной расставания Смолова и «Локомотива».

«Локомотив» совершенно не будет против расстаться со Смоловым. У него высокая зарплата, вместе с бонусами выходящая на уровень трех миллионов евро. Ради «Динамо» Федор готов пойти на понижение зарплаты в два раза«, — утверждал комментатор “Матч ТВ” и болельщик “Динамо” Дмитрий Дерунец до перехода Смолова.

Еще одна причина, по которой «Локо» продал нападающего — его возраст. В клубе уже четвертый год говорят о курсе на омоложение, а в феврале Смолову исполнится 32.

Зачем Смолов понадобился «Динамо»

Переход Смолова вызывает вопросы. Во-первых, он может закрыть дорогу в основу молодому Тюкавину, а после возвращения в строй Лесового труднее попасть в старт будет и Грулеву. Во-вторых, Федор не очень подходит под интенсивный футбол Шварца, заточенный на прессинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У “Динамо” и “Локомотива” сейчас похожий футбол, но Шварц работает в России дольше Гисдоля, и у бело-голубых игра более выстроена. В “Динамо” Смолову придется тяжело. Шварцу нужен нападающий, который будет хорошо двигаться на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Смолов не привык к интенсивному и энергозатратному футболу, где требуется постоянное участие в высоком прессинге», — говорил бывший защитник «Динамо» и «Локомотива» Равиль Сабитов,

Впрочем, похоже, Шварца эти опасения не тревожат. Сообщается, что именно немецкий тренер настоял на приобретении игрока.

«Подписание Федора — синхронное желание двух главных людей в спортивном штабе “Динамо”: главного тренера Сандро Шварца и заместителя генерального директора по спорту Желько Бувача. Шварц видит и знает, как встроить Смолова в гармоничный, но очень требовательный футбол нынешнего “Динамо”, — писал Дерунец.

Куда еще мог перейти Смолов

Этой зимой Смолов мог уехать в США. Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн утверждал, что Федором интересовались клубы MLS. Тем не менее из-за желания играть за сборную России форвард решил остаться.

Как Смолов играл за «Динамо»

Статистика Федора Смолова в «Динамо» — анекдот. Он не мог забить за клуб в течение трех лет и отметился только четырьмя голами в 77 матчах. Подробнее о чудовищном рекорде Смолова можно чуть ниже.

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