Рассказал о желании уйти в «Спартак», долго лечился и мог завершить карьеру. Жирков возвращается в футбол: что он делал после Евро
В ближайшее время должен подписать контракт с «Химками».
В ближайшее время должен подписать контракт с «Химками».
11 января член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил факт переговоры с Жирковым. «Интерес есть. На данном этапе все складывается позитивно, но все будет зависеть от дальнейших переговоров», — сказал бывший министр спорта Московской области. Сообщается, что контракт планируется на полгода с возможностью продления.
Напомним, Жирков не играет в футбол с 12 июля 2021 года. Тогда, в концовке первого тайма против Бельгии на Евро, он получил тяжелую травму — полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление должно было занять 3−4 месяца минимум. Вероятно, поэтому «Зенит» не стал подписывать с ветераном новый контракт даже на год. Жирков стал свободным агентом.
За полгода он получил несколько предложений:
Жирков говорил, что может завершить карьеру, если не будет достойных предложений. У него был вариант в любительском футболе — он даже подписал контракт с командой “Аминьево”, выступающей в юго-западном дивизионе Москвы. За этот клуб заявлено еще несколько статусных ветеранов: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Павленко, Дмитрий Сычев, Роман Шишкин, Александр Прудников.
«Это любопытная история [как подписал контракт с “Аминьево”]. Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и, в частности, Прудников. Они предлагают: давай за нас и в футбол поиграешь за “Аминьево”. Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. “Тогда, — говорят, — мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет”. Сказал, что со временем, может, и приду. И правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет. До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом», — говорил Жирков «Матч ТВ» в сентябре.
Самым резонансным событием последнего полугода, пока Жирков восстанавливался, стало его интервью, где он признался, что хотел перейти в «Спартак» после «Челси». Учитывая, что Жирков до этого 5 лет играл в ЦСКА, не все болельщики это поняли.
— Самый близкий вариант, когда мог оказаться в «Спартаке? Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в “Спартак”. Мы даже встречались с Карпиным и обсуждали переход.
— Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?
— Ну, Широков же переходил (смеется). Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи», — говорил Жирков в подкасте Сычева и Казанского на Youtube.
В аккаунте игрока в Instagram в эти полгода было несколько постов военной тематики.
Давно известно, что Жирков собирает коллекцию вещей, связанных с Великой Отечественной войной. Он много читает про то время и даже планировал открыть музей в Калининграде после окончания карьеры.
Также Жирков выкладывал атмосферное видео с товарищеского матча перед Евро-2016, на котором Слуцкий разносит футболиста за плохую игру. Напомним, на то Евро Жирков не поехал, официальная причина — из-за травмы.
В случае если трансфер Жиркова подтвердится, в «Химках» может собраться мощная банда из ветеранов. Уже есть 34-летний Глушаков, который в этом сезоне неожиданно снова расцвел и попал в расширенный список сборной. В декабре к «Химкам» присоединился 33-летний Мамаев, для которого это будет последний шанс спасти карьеру.
38-летний Жирков находится на продвинутой стадии переговоров, а был еще вариант с Кокориным. Сообщалось, что «Химки» — единственный клуб, проявлявший интерес к форварду «Фиорентины», но подмосковную команду в итоге отпугнула высокая зарплата игрока.
Вероятно, так «Химки» пытаются спасти ситуацию: после 18 туров команда идет на последнем месте — до зоны стыков 4 очка. По ходу сезона был уволен Игорь Черевченко, но когда результаты стали еще хуже, тренера меньше чем через месяц вернули обратно. Зимой у него есть шанс наладить переставшую работать систему. Звездные ветераны в этом процессе могут стать неплохими помощниками.
Артем Терентьев