Черышев вновь заразился ковидом. Он уже сдавал положительный тест в ноябре
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вновь заразился коронавирусом. Информацию об этом подтвердил отец Дениса Дмитрий.
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вновь заразился коронавирусом. Информацию об этом подтвердил отец Дениса Дмитрий.
«Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально», — сказал Черышев-старший.
По информации Radio Esport Valencia, в «Валенсии» положительные тесты сдали еще 4 футболиста — вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс, форварды Макси Гомес и Элдер Кошта.
Все пятеро игроков, включая Черышева, пропустят встречу ⅛ финала Кубка Испании против «Атлетико Балеарес».