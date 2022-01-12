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14:43 (мск), источник: Sports.Ru

Черышев вновь заразился ковидом. Он уже сдавал положительный тест в ноябре

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вновь заразился коронавирусом. Информацию об этом подтвердил отец Дениса Дмитрий.

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Источник: AP 2021

«Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально», — сказал Черышев-старший.

По информации Radio Esport Valencia, в «Валенсии» положительные тесты сдали еще 4 футболиста — вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс, форварды Макси Гомес и Элдер Кошта.

Все пятеро игроков, включая Черышева, пропустят встречу ⅛ финала Кубка Испании против «Атлетико Балеарес».

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