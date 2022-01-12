Стало известно, сколько «Зенит» потратит на трансфер Сергеева

Сумма компенсации самарцам составила 180 миллионов рублей (чуть боле 2,1 миллиона евро) — согласно пункту в контракте футболиста с волжанами. Подъемные для нападающего в Петербурге не предусмотрены, а вот бонусы при достижении определенных результатов как для самого игрока, так и для «Крыльев» в договор заложены.