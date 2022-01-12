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16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, сколько «Зенит» потратит на трансфер Сергеева

«СЭ» стали известны финансовые подробности перехода 26-летнего нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

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Источник: Спорт-Экспресс
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Сумма компенсации самарцам составила 180 миллионов рублей (чуть боле 2,1 миллиона евро) — согласно пункту в контракте футболиста с волжанами. Подъемные для нападающего в Петербурге не предусмотрены, а вот бонусы при достижении определенных результатов как для самого игрока, так и для «Крыльев» в договор заложены.

Агентские выплаты не превысят 15 процентов от общей суммы сделки, так что общие расходы сине-бело-голубых на трансфер составят не более 3,5−3,7 миллионов евро. При этом зарплата Сергеева не самая высокая по меркам РПЛ — около 1 миллиона евро в год.

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