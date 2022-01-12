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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Мурило перешёл в «Палмейрас»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра перешёл в бразильский «Палмейрас», информирует пресс-служба железнодорожников.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что «Палмейрас» заплатит «Локомотиву» за Мурило € 2,2 млн и получит 80% прав на игрока. Контракт защитника с бразильским клубом будет рассчитан на пять лет.

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил 5 голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Мурило вызывается в сборную Бразилии U23.

«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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