Дзюба и защитник «Кайрата» Алип прошли медосмотр с «Зенитом»

В среду игроки «Зенита» вышли из отпуска. 12 января в медицинском центре побывали Артем Дзюба, Далер Кузяев, Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Евгений Ким и Владислав Саусь, а также Алип, который находится в расположении команды на просмотре.