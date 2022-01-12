Дзюба и защитник «Кайрата» Алип прошли медосмотр с «Зенитом»
Защитник казахстанского «Кайрата» Нуралы Алип прошел медицинский осмотр вместе с футболистами «Зенита», сообщается на сайте петербургского клуба.
Защитник казахстанского «Кайрата» Нуралы Алип прошел медицинский осмотр вместе с футболистами «Зенита», сообщается на сайте петербургского клуба.
Защитник казахстанского «Кайрата» Нуралы Алип прошел медицинский осмотр вместе с футболистами «Зенита», сообщается на сайте петербургского клуба.
В среду игроки «Зенита» вышли из отпуска. 12 января в медицинском центре побывали Артем Дзюба, Далер Кузяев, Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Евгений Ким и Владислав Саусь, а также Алип, который находится в расположении команды на просмотре.
«Сине-бело-голубые» в четверг отправятся на сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января. В рамках сбора у команды Сергея Семака запланированы товарищеские матчи против болгарского «Ботева» (22 января) и словацкой «Жилины» (25 января).
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 38 очков в 18 турах.