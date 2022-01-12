Замена Смолову: «Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Чехии Яна Кухты

«Ян Кухта — игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную “Славию”. Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать. У него большой объём беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем — как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнёров», — заявил спортивный директор москвичей Томас Цорн.