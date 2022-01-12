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17:23 (мск), источник: Life.ru

Замена Смолову: «Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Чехии Яна Кухты

«Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Чехии и «Славии» Яна Кухты, который станет заменой ушедшему в «Динамо» Фёдору Смолову.

Локомотив
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Источник: Life.ru

«Ян Кухта — игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную “Славию”. Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать. У него большой объём беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем — как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнёров», — заявил спортивный директор москвичей Томас Цорн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что нападающий подписал контракт на четыре с половиной года, а в новом для себя клубе он будет играть под номером «9». В составе сборной Чехии Кухта дебютировал в конце прошлого года и уже успел провести четыре матча.

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