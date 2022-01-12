«Динамо» объявило о возвращении Смолова роликом в стиле «Гарри Поттера»
Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» роликом в стиле вселенной «Гарри Поттера».
Динамо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» роликом в стиле вселенной «Гарри Поттера».
В ролике Смолов, находящийся на вокзале, получает письмо, на конверте которого написано «Пора возвращаться». Затем он проходит в стену под табличкой «Платформа 19 ⅔», оказывается на домашней арене «бело-голубых» с шарфом «Динамо» на шее и садится на трибуну.
— Акцио, форвард, — говорится в посте «Динамо» в социальных сетях.
О возвращении Смолова в «Динамо» стало известно 12 января. 31-летний форвард уже выступал за «бело-голубых» с 2007-го по 2015 год с перерывами на аренду.
В текущем сезоне форвард провел 22 матча в составе «Локомотива» и забил 7 голов.