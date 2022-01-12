«Динамо» объявило о возвращении Смолова роликом в стиле «Гарри Поттера»

В ролике Смолов, находящийся на вокзале, получает письмо, на конверте которого написано «Пора возвращаться». Затем он проходит в стену под табличкой «Платформа 19 ⅔», оказывается на домашней арене «бело-голубых» с шарфом «Динамо» на шее и садится на трибуну.