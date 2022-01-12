Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
10.01
Торино
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
10.01
Эспаньол
Эльче
12
Футбол. Зарубежный
11.01
Кальяри
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
11.01
Саутгемптон
Брентфорд
41
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
18:10 (мск), источник: Матч ТВ

«Динамо» объявило о возвращении Смолова роликом в стиле «Гарри Поттера»

Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» роликом в стиле вселенной «Гарри Поттера».

Динамо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Динамо" Москва

В ролике Смолов, находящийся на вокзале, получает письмо, на конверте которого написано «Пора возвращаться». Затем он проходит в стену под табличкой «Платформа 19 ⅔», оказывается на домашней арене «бело-голубых» с шарфом «Динамо» на шее и садится на трибуну.

— Акцио, форвард, — говорится в посте «Динамо» в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

О возвращении Смолова в «Динамо» стало известно 12 января. 31-летний форвард уже выступал за «бело-голубых» с 2007-го по 2015 год с перерывами на аренду.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча в составе «Локомотива» и забил 7 голов.

 Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша»
Каррера лучший по проценту побед, Витория — один из худших. Все тренеры «Спартака» в эпоху Федуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь