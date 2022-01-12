Юрий Жирков подписал контракт с «Химками»

«Пять минут назад закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год. Результаты медосмотра полностью устроили, летит на сборы. У человека запредельное желание играть в футбол», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.