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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Жирков подписал контракт с «Химками»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков сообщил о заключении клубом контракта с защитником Юрием Жирковым.

Химки
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Источник: РИА "Новости"
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«Пять минут назад закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год. Результаты медосмотра полностью устроили, летит на сборы. У человека запредельное желание играть в футбол», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года.

Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно.

Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».

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