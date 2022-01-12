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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Ильзат Ахметов не полетел на первый зимний сбор ЦСКА

ЦСКА опубликовал список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Кампоамор.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев.

Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков.

Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Полузащитник Ильзат Ахметов присоединится к команде позже после прохождения планового медицинского осмотра.

Нападающий Чидера Эджуке не отправился с командой, так как находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.

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