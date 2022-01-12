Парагвайский футболист Алонсо перешел в «Краснодар»

ТАСС, 12 января. Парагвайский защитник Хуниор Алонсо перешел в российский футбольный клуб «Краснодар» из бразильского «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт с Алонсо будет действовать до 30 июня 2025 года. Парагваец будет выступать за краснодарцев под 12-м номером.

Алонсо 28 лет, он играл за «Атлетико Минейро» с 2020 года, в прошедшем сезоне центральный защитник провел за клуб 50 матчей, забил один гол. В составе «Атлетико Минейро» парагваец выиграл чемпионат и Кубок Бразилии. Ранее он выступал за парагвайский «Серро Портеньо», французский «Лилль», испанскую «Сельту» и аргентинский «Бока Хуниорс».