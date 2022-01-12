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22:09 (мск), источник: ТАСС

Парагвайский футболист Алонсо перешел в «Краснодар»

Контракт с защитником рассчитан до 30 июня 2025 года.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Краснодар"
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ТАСС, 12 января. Парагвайский защитник Хуниор Алонсо перешел в российский футбольный клуб «Краснодар» из бразильского «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт с Алонсо будет действовать до 30 июня 2025 года. Парагваец будет выступать за краснодарцев под 12-м номером.

Алонсо 28 лет, он играл за «Атлетико Минейро» с 2020 года, в прошедшем сезоне центральный защитник провел за клуб 50 матчей, забил один гол. В составе «Атлетико Минейро» парагваец выиграл чемпионат и Кубок Бразилии. Ранее он выступал за парагвайский «Серро Портеньо», французский «Лилль», испанскую «Сельту» и аргентинский «Бока Хуниорс».

«Краснодар» в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. 5 января клуб расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

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