Ведущие клубы РПЛ за 10 лет потратили на трансферы почти 1,5 млрд евро. Чьи вложения окупились лучше всего?

«Деньги не играют в футбол» — избитая фраза, таящая в себе много лукавства. С одной стороны, даже гигантские денежные вливания не гарантируют ни одному клубу заветной цели. «Ман Сити» и «ПСЖ» только за последние пять лет потратили на трансферы около миллиарда евро каждый, но в их клубных музеях по-прежнему нет кубка за победу в Лиге чемпионов. Впрочем, и без денег в футболе никуда. Какой бы талантливый менеджмент ни работал в «Уфе» или «Ростове», тягаться с самыми богатыми клубами РПЛ вдолгую они объективно не в состоянии.

За последние 10 сезонов (включая текущий) «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Рубин» и ЦСКА в общей сумме потратили на трансферы 1,45 млрд евро.

В эту сумму входят только деньги, перечисленные непосредственно другим командам. С учетом бонусов агентам, подъемных игрокам, не говоря уже о зарплатах, траты заметно больше. Конечно, клубы зарабатывают и на продажах футболистов, но общий баланс расходов на трансферы на вход и на выход у большинства стабильно отрицательный. Лидер списка угадывается легко: с приходом «Газпрома» в 2006 году «Зенит» забыл о финансовых проблемах. Да, в Петербурге в последние 15 лет играет самая богатая команда страны, но так ли велико преимущество зенитовцев перед остальными?

«Зенит» — 433,9 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 7 из 10

За последнее десятилетие «Зенит» провел несколько мощный кампаний. В 2012-м клуб обозначил свое притязание не только на российское золото, которое команда к тому времени уже выигрывала несколько раз, но и на европейскую экспансию. Покупка Халка и Витселя — это было мощно. Пускай трансферы звезд «Порту» и «Бенфики» принесли в том числе и разрушительный эффект из-за фактора Игоря Денисова, бразилец и бельгиец заметно подняли уровень как «Зенита», так и всего чемпионата. Моментального профита команда не получила — выиграть чемпионство удалось лишь на третий сезон после прихода звездных новичков. Кроме того, в тот же период были приобретены еще несколько заметных иностранцев, включая Хави Гарсию и Эсекьеля Гарая.

Следующая массовая закупка состоялась после прихода Мирчи Луческу. И это уже были легионеры совсем другого уровня — Эрнани, Жулиано, Мак, Моло. Кризис, накрывший российскую экономику после 2014 года, сказался и на «Зените». Отток звезд предыдущего созыва и приход игроков, чей класс был явно ниже, отразился на результатах: в течение трех сезонов подряд зенитовцы не могли пробиться в Лигу чемпионов.

Самая дорогая кампания в истории «Зенита» случилась при Роберто Манчини летом 2017-го. Новый тренер наприглашал аргентинцев, большинство из них в России так и не адаптировались. Итальянец уехал спустя год, оставив менеджменту задачку по поиску новых команд для Паредеса, Ригони, Краневиттера, а позднее и для Мамманы и Дриусси.

Крутейшую кампанию три года назад спродюсировал Сергей Семак, ставший инициатором зимних приглашений Ракицкого, Барриоса и Азмуна, которые до сих пор являются лидерами обороны, полузащиты и нападения соответственно. Все они внесли заметный вклад в каждый из трех чемпионских титулов последних сезонов.

Позже «Зенит» сделал еще ряд знаковых приобретений с упором на бразильский вектор. Каждое лето в команду приходил новый крутой бразилец — Малком, Вендел, Клаудиньо. Первых двоих на российском рынке мог себе позволить только «Зенит». Класс каждого из этой тройки сомнений не вызывает, но по трансферу Малкома (40 млн евро) остаются вопросы по соотношению цены и его вклада в общекомандный успех.

Петербуржцы потратили больше всех денег на новичков за последние десять лет, но в большинстве своем это точно не были бездумные покупки. «Зенит» лидирует в списке по расходам на трансферы, но его преимущество перед ближайшим преследователем даже не двукратное, чего не скажешь о разнице в титулах за этот период. «Зенит» принято считать денежным мешком, и отчасти это действительно так. Но у этих денег есть грамотные хозяева, что пока не оставляет конкурентам осязаемых шансов в чемпионате.

«Спартак» — 238,7 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 4 из 10

У «Спартака» за последнее десятилетие было несколько крупных кампаний. Клуб брал количеством, а не качеством. В начале этого периода спартаковцы закупились на 64 млн, в течение трех трансферных окон команду пополнили: Ромуло, Мовсисян, Боккетти, Инсаурральде, Чельстрем, Уорис, Вукоевич, Хурадо, Глушаков, Озбилис, Тино Коста, Таски, Барриос, Эберт, Жоао Карлос. По своим возможностям «Спартак» вполне мог позволить себе двух топ-игроков за 30 млн, тем более тогда в Россию еще с удовольствием ехали настоящие звезды вроде Это’О или Халка.

Солидные денежные вливания результата не давали. Команда никак не могла добраться даже до топ-3. Чемпионский состав, взявший золото с Каррерой в 2017-м, строился постепенно. За три года до этого был куплен Куинси Промес (11,5 млн), на следующий год подъехал Зе Луиш (6,5 млн), летом 2016-го состоялись трансферы Фернандо (12,5 млн) и Зобнина (3 млн), а зимой добавились Джикия (2,35 млн) и свободный агент Луис Адриано.

Через два года после золота от чемпионского состава мало что осталось. Летом 2019-го состоялась кампания имени Томаса Цорна, при котором команда рассталась с прежними лидерами и закупилась на рекордную для себя сумму за один сезон — 42,5 млн евро. Главным провалом стала покупка самого дорого игрока в истории «Спартака» Гуса Тиля (18 млн): в РПЛ он не прижился, зато сейчас снова зажигает в Нидерландах.

За 10 лет «Спартак» потратил более 200 млн евро на трансферы, но отдача от этих вложений могла быть гораздо эффективнее. Когда Леонид Федун выкладывал такие деньги, то явно ждал большего, чем один чемпионский титул. В финале Кубка России «Спартак» не видели с 2006 года, а в плей-офф Лиги чемпионов — с 1997-го. Для сравнения, вышедший в ⅛ финала ЛЧ в этом сезоне «Спортинг» за последние 10 лет на трансферы потратил примерно ту же сумму, что и «Спартак» (232 млн), но при этом лиссабонцы в Европе выступают гораздо чаще и заметно успешнее.

«Краснодар» — 170,5 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 5 из 10

«Краснодар» вышел на третье место по тратам благодаря кампании этого сезона, ставшей самой дорогой в истории клуба. Оценивать эффективность этих вливаний пока рано хотя бы потому, что неизвестно итоговое место команды.

Клуб Сергея Галицкого принято считать одним из самых благополучных в финансовом плане, но на трансферном рынке он ведет себя сдержано. В том числе из-за навязанного УЕФА финансового Fair Play, правило которого не раз критиковал владелец «Краснодара».

До 2019 года «быки» ни разу не платили за футболиста более 10 млн евро. Психологическая отметка была пробита Реми Кабелла — его купили у «Сент-Этьена» за 12 млн. «Краснодару» тяжелее вести переговоры с игроками из Европы, в Москву и Петербург они едут куда охотнее. В том числе поэтому клубу приходится дополнительно тратиться на условия личного контракта. «Предложение было настолько большим, что я не мог отказаться», — рассказывал тот же Кабелла.

Галицкий не жалеет денег на свою команду, но эффект от вложений мог бы быть больше. «Краснодар» так ни разу пока не поднялся выше третьего места, лишь раз зашел в Лигу чемпионов и до сих пор не выиграл ни одного титула. Даже скоропостижно скончавшийся «Тосно» сумел взять Кубок России, а «быкам» эта ачивка никак не покорится. Галицкий относится к отсутствию трофеев философски: «Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата, но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем». С другой стороны, «Краснодар» регулярно играет в еврокубках (этот сезон исключение) и трижды сумел выйти в плей-офф Лиги Европы — вполне себе успех по нынешнем временам.

«Динамо» — 170 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 2 из 10

В российской истории «Динамо» было несколько периодов, когда на клуб обрушивался золотой дождь, но счастья это не приносило. В нулевых Алексей Федорычев пытался сделать суперклуб, скупив чуть ли не половину игроков «Порту», включая Манише, Коштинью и начинающего Тьяго Сильву. Все закончилось провалом.

В 2013-м в клуб пришел Борис Ротенберг — начались массовые закупки (в основном из «Анжи»), из «Марселя» удалось заменить Вальбуэна. Счастливая жизнь продлилась недолго. Команда дважды подряд финишировала на четвертом месте, успела выйти в ⅛ финала Лиги Европы, но наказание от УЕФА за нарушение финансового Fair Play, в том числе в трансферных вопросах, подкосило клуб. Президент ушел, денежный поток иссяк, а команда вскоре обнаружила себя в ФНЛ.

Положительные изменения наметились после прихода новой команды управленцев и спонсора в лице банка ВТБ, хотя и в этот период без промахов не обошлось. Самый яркий антипример — немец Максимилиан Филипп, купленный за 20 млн евро. Самое дорогое приобретение в истории клуба себя не окупило. Через два года нападающего пришлось продавать всего за 7,5 млн.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9xBPZ1KZaP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9xBPZ1KZaP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9xBPZ1KZaP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Maximilian Philipp (@mphilipp10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О периоде работы Шварца судить пока рано. В прошлом году он не смог вывести «бело-голубых» в еврокубки. В текущем сезоне дела идут неплохо, но в целом за десятилетку за работу на трансферном рынке клуб заслуживает неудовлетворительной оценки, если за основу брать среднее место в таблице.

«Локомотив» — 169 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 7 из 10

За последние 10 лет «Локо» успели порулить несколько президентов и генеральных директоров. При Ольге Смородской клуб умеренно вел себя на рынке, не совершая крупных покупок. Даже будущий многолетний лидер обороны Ведран Чорлука обошелся всего в 7 млн евро. Единственным исключением стала кампания 2013 года, когда распродажу объявил «Анжи», а «Локо» взял Буссуфа и Диарра в общей сумме за 27 млн. Хватало и странных подписаний вроде Эсекьяля Хенти или Петара Шкулетича.

При Илье Геркусе случилось сразу несколько трансферных удач. Мацея Рыбуса у «Лиона» удалось взять за 1,75 млн, недорого пришлось заплатить «Рубину» за Кверквелию (2,5 млн), а Игорь Денисов вообще перешел в статусе свободного агента. Точечные бюджетные покупки стали важной составляющей чемпионского сезона. Чуть позже были подписаны Смолов, Хеведес, Эдер и Жемалетдинов, у «ПСЖ» получилось арендовать Крыховяка — вся кампания обошлась всего в 17,6 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMaKzaehtrS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMaKzaehtrS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMaKzaehtrS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При Василии Кикнадзе «Локо» крупных трансферов не совершал, если не считать выкуп контракта Крыховяка у «ПСЖ». Рекордная же кампания состоялась в этом сезоне уже при новом руководстве. Больших покупок клуб не делал, но в общей сумме подписания Марадишвили, Бека-Бека, Керка, Кухты, Тикнизяна, Едвая, Мампасси и Ненахова потянули на 38 млн евро. Нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник пытался насадить философию «Зальцбурга», который ищет по миру молодые таланты с целью их последующей перепродажи.

«Рубин» — 150,5 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 3 из 10

Десять лет назад в Казань можно было заманить очень крутых игроков из Европы — так были подписаны Янн Мвила и Саломон Рондон. Правда, на результатах в РПЛ это не сильно отражалось. Следующая крупная закупка произошла с приходом испанского тренера Хавьера Грасии. В 2016-м клуб закупился почти на 40 млн евро, но все обернулось грандиозным провалом в виде девятого места.

После этого «Рубину» пришлось затянуть пояс и вместо элитных супермаркетов закупаться в магазинах эконом-класса. С приходом Леонида Слуцкого трансферов стало больше, но ни один из них не превысил отметку в 7 млн евро (Игнатьев и Драйер). Если оценивать весь десятилетний период, то «Рубин» вкладывался в новичков на уровне ведущих клубов РПЛ, однако лишь однажды финишировал в первой четверке. В основной раунд еврокубков команда не может выйти уже на протяжении пяти лет.

ЦСКА — 117,8 млн евро

Соотношение траты / титулы и достижения: 8 из 10

Высокую оценку ЦСКА заслуживает за первую половину последней десятилетки, когда были взяты три чемпионства и один Кубок. Селекция у клуба в начале десятых была на топовом уровне. Именно тогда у «Гремио» был куплен Марио Фернандес, позже за очень адекватную сумму удалось взять Романа Еременко и подписать свободного агента Натхо.

ЦСКА и его болельщики долго мечтали о стадионе, но за него пришлось заплатить дорогую цену. Долг, висящий на клубе, не давал развернуться на трансферном рынке. С 2015-го по 2018 год чистых денег за новичков было заплачено всего 1,5 млн. Персонажи вроде Страндберга и Оланаре не особо усиливали команду. Очень много новичков пришло летом 2018-го, когда настала пора прощаться с лидерами предыдущих лет. Кампания была крупной в количественном плане, но не в денежном.

С приходом новых владельцев из банка ВЭБ деньги на трансферы у ЦСКА появились, но пропало чутье на подходящих команде игроков. Отрицательные примеры — Гайч и Фукс. После неудачных кампаний прошлым летом клуб взял паузу в плане дорогих покупок, но зимой стоит ждать минимум двух заметных подписаний. Сейчас армейцы работают над оформлением трансферов правого вингера Медины из «Нью-Йорк Сити» и атакующего хавбека Языджи из «Лилля».