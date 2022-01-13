Ведущие клубы РПЛ за 10 лет потратили на трансферы почти 1,5 млрд евро. Чьи вложения окупились лучше всего?
«Матч ТВ» исследует трансферную активность топовых команд премьер-лиги за последние десять сезонов.
«Деньги не играют в футбол» — избитая фраза, таящая в себе много лукавства. С одной стороны, даже гигантские денежные вливания не гарантируют ни одному клубу заветной цели. «Ман Сити» и «ПСЖ» только за последние пять лет потратили на трансферы около миллиарда евро каждый, но в их клубных музеях по-прежнему нет кубка за победу в Лиге чемпионов. Впрочем, и без денег в футболе никуда. Какой бы талантливый менеджмент ни работал в «Уфе» или «Ростове», тягаться с самыми богатыми клубами РПЛ вдолгую они объективно не в состоянии.
В эту сумму входят только деньги, перечисленные непосредственно другим командам. С учетом бонусов агентам, подъемных игрокам, не говоря уже о зарплатах, траты заметно больше. Конечно, клубы зарабатывают и на продажах футболистов, но общий баланс расходов на трансферы на вход и на выход у большинства стабильно отрицательный. Лидер списка угадывается легко: с приходом «Газпрома» в 2006 году «Зенит» забыл о финансовых проблемах. Да, в Петербурге в последние 15 лет играет самая богатая команда страны, но так ли велико преимущество зенитовцев перед остальными?
За последнее десятилетие «Зенит» провел несколько мощный кампаний. В 2012-м клуб обозначил свое притязание не только на российское золото, которое команда к тому времени уже выигрывала несколько раз, но и на европейскую экспансию. Покупка Халка и Витселя — это было мощно. Пускай трансферы звезд «Порту» и «Бенфики» принесли в том числе и разрушительный эффект из-за фактора Игоря Денисова, бразилец и бельгиец заметно подняли уровень как «Зенита», так и всего чемпионата. Моментального профита команда не получила — выиграть чемпионство удалось лишь на третий сезон после прихода звездных новичков. Кроме того, в тот же период были приобретены еще несколько заметных иностранцев, включая Хави Гарсию и Эсекьеля Гарая.
Следующая массовая закупка состоялась после прихода Мирчи Луческу. И это уже были легионеры совсем другого уровня — Эрнани, Жулиано, Мак, Моло. Кризис, накрывший российскую экономику после 2014 года, сказался и на «Зените». Отток звезд предыдущего созыва и приход игроков, чей класс был явно ниже, отразился на результатах: в течение трех сезонов подряд зенитовцы не могли пробиться в Лигу чемпионов.
Самая дорогая кампания в истории «Зенита» случилась при Роберто Манчини летом 2017-го. Новый тренер наприглашал аргентинцев, большинство из них в России так и не адаптировались. Итальянец уехал спустя год, оставив менеджменту задачку по поиску новых команд для Паредеса, Ригони, Краневиттера, а позднее и для Мамманы и Дриусси.
Крутейшую кампанию три года назад спродюсировал Сергей Семак, ставший инициатором зимних приглашений Ракицкого, Барриоса и Азмуна, которые до сих пор являются лидерами обороны, полузащиты и нападения соответственно. Все они внесли заметный вклад в каждый из трех чемпионских титулов последних сезонов.
Позже «Зенит» сделал еще ряд знаковых приобретений с упором на бразильский вектор. Каждое лето в команду приходил новый крутой бразилец — Малком, Вендел, Клаудиньо. Первых двоих на российском рынке мог себе позволить только «Зенит». Класс каждого из этой тройки сомнений не вызывает, но по трансферу Малкома (40 млн евро) остаются вопросы по соотношению цены и его вклада в общекомандный успех.
Петербуржцы потратили больше всех денег на новичков за последние десять лет, но в большинстве своем это точно не были бездумные покупки. «Зенит» лидирует в списке по расходам на трансферы, но его преимущество перед ближайшим преследователем даже не двукратное, чего не скажешь о разнице в титулах за этот период. «Зенит» принято считать денежным мешком, и отчасти это действительно так. Но у этих денег есть грамотные хозяева, что пока не оставляет конкурентам осязаемых шансов в чемпионате.
У «Спартака» за последнее десятилетие было несколько крупных кампаний. Клуб брал количеством, а не качеством. В начале этого периода спартаковцы закупились на 64 млн, в течение трех трансферных окон команду пополнили: Ромуло, Мовсисян, Боккетти, Инсаурральде, Чельстрем, Уорис, Вукоевич, Хурадо, Глушаков, Озбилис, Тино Коста, Таски, Барриос, Эберт, Жоао Карлос. По своим возможностям «Спартак» вполне мог позволить себе двух топ-игроков за 30 млн, тем более тогда в Россию еще с удовольствием ехали настоящие звезды вроде Это’О или Халка.
Солидные денежные вливания результата не давали. Команда никак не могла добраться даже до топ-3. Чемпионский состав, взявший золото с Каррерой в 2017-м, строился постепенно. За три года до этого был куплен Куинси Промес (11,5 млн), на следующий год подъехал Зе Луиш (6,5 млн), летом 2016-го состоялись трансферы Фернандо (12,5 млн) и Зобнина (3 млн), а зимой добавились Джикия (2,35 млн) и свободный агент Луис Адриано.
Через два года после золота от чемпионского состава мало что осталось. Летом 2019-го состоялась кампания имени Томаса Цорна, при котором команда рассталась с прежними лидерами и закупилась на рекордную для себя сумму за один сезон — 42,5 млн евро. Главным провалом стала покупка самого дорого игрока в истории «Спартака» Гуса Тиля (18 млн): в РПЛ он не прижился, зато сейчас снова зажигает в Нидерландах.
За 10 лет «Спартак» потратил более 200 млн евро на трансферы, но отдача от этих вложений могла быть гораздо эффективнее. Когда Леонид Федун выкладывал такие деньги, то явно ждал большего, чем один чемпионский титул. В финале Кубка России «Спартак» не видели с 2006 года, а в плей-офф Лиги чемпионов — с 1997-го. Для сравнения, вышедший в ⅛ финала ЛЧ в этом сезоне «Спортинг» за последние 10 лет на трансферы потратил примерно ту же сумму, что и «Спартак» (232 млн), но при этом лиссабонцы в Европе выступают гораздо чаще и заметно успешнее.
«Краснодар» вышел на третье место по тратам благодаря кампании этого сезона, ставшей самой дорогой в истории клуба. Оценивать эффективность этих вливаний пока рано хотя бы потому, что неизвестно итоговое место команды.
Клуб Сергея Галицкого принято считать одним из самых благополучных в финансовом плане, но на трансферном рынке он ведет себя сдержано. В том числе из-за навязанного УЕФА финансового Fair Play, правило которого не раз критиковал владелец «Краснодара».
До 2019 года «быки» ни разу не платили за футболиста более 10 млн евро. Психологическая отметка была пробита Реми Кабелла — его купили у «Сент-Этьена» за 12 млн. «Краснодару» тяжелее вести переговоры с игроками из Европы, в Москву и Петербург они едут куда охотнее. В том числе поэтому клубу приходится дополнительно тратиться на условия личного контракта. «Предложение было настолько большим, что я не мог отказаться», — рассказывал тот же Кабелла.
Галицкий не жалеет денег на свою команду, но эффект от вложений мог бы быть больше. «Краснодар» так ни разу пока не поднялся выше третьего места, лишь раз зашел в Лигу чемпионов и до сих пор не выиграл ни одного титула. Даже скоропостижно скончавшийся «Тосно» сумел взять Кубок России, а «быкам» эта ачивка никак не покорится. Галицкий относится к отсутствию трофеев философски: «Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата, но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем». С другой стороны, «Краснодар» регулярно играет в еврокубках (этот сезон исключение) и трижды сумел выйти в плей-офф Лиги Европы — вполне себе успех по нынешнем временам.
В российской истории «Динамо» было несколько периодов, когда на клуб обрушивался золотой дождь, но счастья это не приносило. В нулевых Алексей Федорычев пытался сделать суперклуб, скупив чуть ли не половину игроков «Порту», включая Манише, Коштинью и начинающего Тьяго Сильву. Все закончилось провалом.
В 2013-м в клуб пришел Борис Ротенберг — начались массовые закупки (в основном из «Анжи»), из «Марселя» удалось заменить Вальбуэна. Счастливая жизнь продлилась недолго. Команда дважды подряд финишировала на четвертом месте, успела выйти в ⅛ финала Лиги Европы, но наказание от УЕФА за нарушение финансового Fair Play, в том числе в трансферных вопросах, подкосило клуб. Президент ушел, денежный поток иссяк, а команда вскоре обнаружила себя в ФНЛ.
Положительные изменения наметились после прихода новой команды управленцев и спонсора в лице банка ВТБ, хотя и в этот период без промахов не обошлось. Самый яркий антипример — немец Максимилиан Филипп, купленный за 20 млн евро. Самое дорогое приобретение в истории клуба себя не окупило. Через два года нападающего пришлось продавать всего за 7,5 млн.
О периоде работы Шварца судить пока рано. В прошлом году он не смог вывести «бело-голубых» в еврокубки. В текущем сезоне дела идут неплохо, но в целом за десятилетку за работу на трансферном рынке клуб заслуживает неудовлетворительной оценки, если за основу брать среднее место в таблице.
За последние 10 лет «Локо» успели порулить несколько президентов и генеральных директоров. При Ольге Смородской клуб умеренно вел себя на рынке, не совершая крупных покупок. Даже будущий многолетний лидер обороны Ведран Чорлука обошелся всего в 7 млн евро. Единственным исключением стала кампания 2013 года, когда распродажу объявил «Анжи», а «Локо» взял Буссуфа и Диарра в общей сумме за 27 млн. Хватало и странных подписаний вроде Эсекьяля Хенти или Петара Шкулетича.
При Илье Геркусе случилось сразу несколько трансферных удач. Мацея Рыбуса у «Лиона» удалось взять за 1,75 млн, недорого пришлось заплатить «Рубину» за Кверквелию (2,5 млн), а Игорь Денисов вообще перешел в статусе свободного агента. Точечные бюджетные покупки стали важной составляющей чемпионского сезона. Чуть позже были подписаны Смолов, Хеведес, Эдер и Жемалетдинов, у «ПСЖ» получилось арендовать Крыховяка — вся кампания обошлась всего в 17,6 млн евро.
При Василии Кикнадзе «Локо» крупных трансферов не совершал, если не считать выкуп контракта Крыховяка у «ПСЖ». Рекордная же кампания состоялась в этом сезоне уже при новом руководстве. Больших покупок клуб не делал, но в общей сумме подписания Марадишвили, Бека-Бека, Керка, Кухты, Тикнизяна, Едвая, Мампасси и Ненахова потянули на 38 млн евро. Нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник пытался насадить философию «Зальцбурга», который ищет по миру молодые таланты с целью их последующей перепродажи.
Десять лет назад в Казань можно было заманить очень крутых игроков из Европы — так были подписаны Янн Мвила и Саломон Рондон. Правда, на результатах в РПЛ это не сильно отражалось. Следующая крупная закупка произошла с приходом испанского тренера Хавьера Грасии. В 2016-м клуб закупился почти на 40 млн евро, но все обернулось грандиозным провалом в виде девятого места.
После этого «Рубину» пришлось затянуть пояс и вместо элитных супермаркетов закупаться в магазинах эконом-класса. С приходом Леонида Слуцкого трансферов стало больше, но ни один из них не превысил отметку в 7 млн евро (Игнатьев и Драйер). Если оценивать весь десятилетний период, то «Рубин» вкладывался в новичков на уровне ведущих клубов РПЛ, однако лишь однажды финишировал в первой четверке. В основной раунд еврокубков команда не может выйти уже на протяжении пяти лет.
Высокую оценку ЦСКА заслуживает за первую половину последней десятилетки, когда были взяты три чемпионства и один Кубок. Селекция у клуба в начале десятых была на топовом уровне. Именно тогда у «Гремио» был куплен Марио Фернандес, позже за очень адекватную сумму удалось взять Романа Еременко и подписать свободного агента Натхо.
ЦСКА и его болельщики долго мечтали о стадионе, но за него пришлось заплатить дорогую цену. Долг, висящий на клубе, не давал развернуться на трансферном рынке. С 2015-го по 2018 год чистых денег за новичков было заплачено всего 1,5 млн. Персонажи вроде Страндберга и Оланаре не особо усиливали команду. Очень много новичков пришло летом 2018-го, когда настала пора прощаться с лидерами предыдущих лет. Кампания была крупной в количественном плане, но не в денежном.
С приходом новых владельцев из банка ВЭБ деньги на трансферы у ЦСКА появились, но пропало чутье на подходящих команде игроков. Отрицательные примеры — Гайч и Фукс. После неудачных кампаний прошлым летом клуб взял паузу в плане дорогих покупок, но зимой стоит ждать минимум двух заметных подписаний. Сейчас армейцы работают над оформлением трансферов правого вингера Медины из «Нью-Йорк Сити» и атакующего хавбека Языджи из «Лилля».
Денис Петров