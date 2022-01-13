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11:34 (мск), источник: Life.ru

«Локомотив» расторг контракт с нападающим Зе Луишем

Московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Источник: AFP 2021

Сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Добавим, что Зе Луиш стал игроком «Локомотива» осенью 2020 года, сыграв в 15 матчах и забив один гол.

«Локомотив» благодарит Зе Луиша за игру и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Днём ранее «Локомотив» осуществил сразу три трансфера. Клуб покинули нападающий Фёдор Смолов и бразильский защитник Мурило Секейра, а вот пополнил состав москвичей форвард сборной Чехии Ян Кухта.

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