«Локомотив» расторг контракт с нападающим Зе Луишем
Московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Добавим, что Зе Луиш стал игроком «Локомотива» осенью 2020 года, сыграв в 15 матчах и забив один гол.
«Локомотив» благодарит Зе Луиша за игру и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.
Днём ранее «Локомотив» осуществил сразу три трансфера. Клуб покинули нападающий Фёдор Смолов и бразильский защитник Мурило Секейра, а вот пополнил состав москвичей форвард сборной Чехии Ян Кухта.