Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.01
Кальяри
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
11.01
Саутгемптон
Брентфорд
41
Футбол. Зарубежный
12.01
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
14.01
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
14.01
Брайтон
Кристал Пэлас
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
12:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Краснодар» возглавил бывший наставник клуба АПЛ

«Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера немца Даниэля Фарке. Об этом сообщается на сайте российской команды.

Краснодар
НорвичПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до июня 2024 года. Финансовые условия соглашения не уточняются. Ассистентом Фарке станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

С 2017 по 2021 год Фарке возглавлял «Норвич». Он дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Тренер был уволен 7 ноября. «Канарейки» находятся на последнем месте в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

5 января «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. В клубе не сообщили о причинах этого решения. Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля 2021 года. В первой части сезона Российской премьер-лиги краснодарцы финишировали на пятом месте.

Читайте также
 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь