Губерниев: я против, чтобы Жиркову платили из бюджета области. До легенды ему далековато

Рассказал о желании уйти в «Спартак», долго лечился и мог завершить карьеру. Жирков возвращается в футбол: что он делал после Евро

«Жирков — молодец. Главное, чтобы ему платили не из бюджета области, пусть спонсоры тратят. Я против, чтобы бюджет Сходни и Химок шёл на зарплату Жиркова. Есть другие проблемы. Он, конечно, футболист уважаемый, но не легенда. До легенды ему далековато», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.