Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте сообщил о завершении карьеры российского защитника Андрея Ещенко.
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте сообщил о завершении карьеры российского защитника Андрея Ещенко.
Отмечается, что Ещенко вошел в тренерский штаб «красно-белых».
Ещенко 37 лет, в составе московского клуба он завоевал медали чемпионата России всех достоинств и стал победителем Суперкубка России. Помимо «Спартака», Ещенко выступал за подмосковные «Химки», нижегородскую «Волгу», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», московское и киевское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал». Вместе с киевский «Динамо» Ещенко стал чемпионом Украины, обладателем национальных кубка и суперкубка.