Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру

Ещенко 37 лет, в составе московского клуба он завоевал медали чемпионата России всех достоинств и стал победителем Суперкубка России. Помимо «Спартака», Ещенко выступал за подмосковные «Химки», нижегородскую «Волгу», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», московское и киевское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал». Вместе с киевский «Динамо» Ещенко стал чемпионом Украины, обладателем национальных кубка и суперкубка.