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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и познакомились с Ваноли

«Спартак» вышел из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

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Вчера игроки и персонал прошли тестирование на коронавирус, а сегодня на базе около состоялось собрание с новым тренерским штабом. Помимо Паоло Ваноли, к игрокам обратились генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Лука Каттани.

Команде представили новичков: вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитника Даниила Хлусевича и форварда Шамара Николсона. Также стало известно, что завершил карьеру защитник Андрей Ещенко. Он вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли.

После собрания прошло первое в этом году занятие. Из-за сильного мороза игроки работали только в зале. Завтра состоится углубленное медобследование, а 17 января красно-белые отправятся на тренировочный сбор в Дубай.

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