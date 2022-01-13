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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смолов выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Форвард сборной России Федор Смолов в Instagram обратился к московскому футбольному клубу «Локомотив» после перехода в столичное «Динамо».

Локомотив
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О трансфере 31-летнего игрока было официально объявлено в среду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу от всей души поблагодарить “Локомотив” за эти 3,5 года! — написал Смолов. — Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить. Успехов “Локо”.

Смолов выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год. Также играл за «Анжи» (Махачкала), «Урал» (Екатеринбург), «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». В составе сборной России провел 45 матчей и забил 16 мячей. Футболист принял участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, а также играл на чемпионате Европы двумя годами ранее.

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