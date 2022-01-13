Смолов выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

«Хочу от всей души поблагодарить “Локомотив” за эти 3,5 года! — написал Смолов. — Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить. Успехов “Локо”.